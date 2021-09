Das Unternehmen veröffentlichte ein Video, in dem es aktuelle ADAS mit Proactive SafetyTM vergleicht

Auf dem IAA Mobility Summit vom 7. bis 12. September wird Luminar Technologies, Inc. (Nasdaq: LAZR) erstmals sein Proactive SafetyTM-System in Straßendemos für europäische Automobilhersteller vorstellen. Das Unternehmen gab heute außerdem die Erweiterung seines Kunden-Ökosystems durch zwei neue Integrationspartnerschaften mit den globalen Tier-1-Automobilzulieferern Webasto und Inalfa bekannt.

"Die Einführung von Proactive Safety wird die nächste Revolution in der Automobiltechnologie und -sicherheit einleiten", sagte Austin Russell, Gründer und CEO von Luminar. "Unsere Automotive-Integration wird mit dem Start von zwei neuen globalen Tier-1-Partnerschaften, die sich auf die nahtlose Entwicklung für OEMs konzentrieren, nur beschleunigt."

Proactive SafetyTM

In einer von der AAA durchgeführten Studie aus dem Jahr 2020 stellten Forscher im Bereich Automotive fest, dass bei Fahrzeugen, die mit aktiven Fahrassistenzsystemen (Active Driving Assistance Systems, ADAS) ausgestattet sind, im Laufe von 4.000 Meilen realer Fahrt im Durchschnitt alle 8 Meilen ein Problem auftrat. ADAS war zwar ein Schritt in die richtige Richtung, aber die heutigen Systeme sind unvollständig und unzuverlässig, was im Widerspruch zum Versprechen der Fahrzeugsicherheit steht. Aufbauend auf den Stärken unseres Iris-Lidars in Automotive-Qualität entwickelt Luminar eine integrierte Hardware- und Softwarelösung, die Proactive SafetyTM ermöglicht. Diese übertrifft herkömmliche ADAS-Funktionen, da sie dem Fahrzeug eine schnellere und weitreichendere Erkennung als Kameras und Radargeräte bietet und eine proaktive Kollisionsvermeidung bei viel höheren Geschwindigkeiten ermöglicht. Proactive SafetyTM hat das Potenzial, Verbraucherfahrzeuge unfallfrei zu machen, ohne den menschlichen Fahrer aus der Gleichung zu streichen.

Ankündigung neuer weltweiter Partnerschaften mit Tier-1-Kunden aus der Automobilindustrie

Die Entwicklung hin zu zunehmend automatisierten Fahrzeugen stellt die Automobilhersteller vor neue Herausforderungen, insbesondere bei der Integration der Sensorik in die Fahrzeuge. Deshalb sind Experten wie Webasto und Inalfa wichtige Industriepartner bei unserer Mission, eine umfassende Lidar-basierte autonome Systemlösung für alle Fahrzeuge zu standardisieren. Die Unternehmen werden den Automobilherstellern Designlösungen für Dachintegrationen anbieten, bei denen Luminar nahtlos integriert ist, um den Weg für autonome Serienfahrzeuge zu ebnen, sobald die Technologie standardisiert ist.

Zusätzlich zu den Fahrdemos von Luminar wird die Webasto Gruppe, ein globaler Tier-1-Lieferant, auf der IAA Mobility 2021 ausgewählten Automobilherstellern die Dachintegration mit Iris als primärem Lidar-Sensor in Fahrdemos präsentieren.

Inalfa Roof Systems, ein globaler Tier-1-Lieferant, setzt das Iris-Lidar von Luminar in der Dachkonstruktion ein. Autohersteller können das neue Design auf einer maßgefertigten Auflageplatte an Inalfas Stand 60 auf dem IAA Mobility Summit in Halle A2 erleben.

Auf der Konferenz findet auch eine Diskussion über die Zukunft autonomer Fahrzeuge statt, an der Christoph Schroeder, Vice President of Software von Luminar, teilnimmt.

Autonome Mobilität in Städten der Zukunft

9. September, 17.00-17.45 MEZ

Um mehr zu erfahren, können Teilnehmer Luminar vom 7. bis 12. September 2021 auf dem IAA Mobility Summit in Halle A2, Stand B09 besuchen.

Über Luminar Technologies:

Luminar ist ein Unternehmen im Bereich Sensoren und Software für autonome Fahrzeuge mit der Vision, autonomes Fahren sicher und flächendeckend zu ermöglichen. Dazu liefert Luminar das einzige Lidarsystem und die dazugehörige Software, die die strengen Leistungs-, Sicherheits- und wirtschaftlichen Anforderungen der Branche erfüllt. Luminar hat in kürzester Zeit über 50 Industriepartner gewonnen, darunter 8 der 10 weltweit führenden Automobilhersteller. Im Jahr 2020 unterzeichnete Luminar den branchenweit ersten Produktionsvertrag für autonome Verbraucherfahrzeuge mit Volvo Cars und schloss kürzlich auch Verträge mit der Daimler Truck AG und Mobileye von Intel. Luminar erhielt außerdem Minderheitsbeteiligungen vom weltweit größten Nutzfahrzeughersteller, der Daimler Truck AG, und Volvo Cars, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Fahrzeugsicherheit, um die Einführung autonomer Lkw und Pkw mit hoher Geschwindigkeit voranzutreiben. Luminar wurde 2012 gegründet und besteht aus einem 400-köpfigen Team mit Büros in Palo Alto, Orlando, Colorado Springs, Detroit und München. Weitere Informationen finden Sie unter www.luminartech.com.

