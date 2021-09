Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Oberösterreichische Landesbank AG (HYPO Oberösterreich) ist eine Regionalbank mit zuletzt zwölf Standorten in Oberösterreich und Wien, so die Analysten der Helaba.Sie habe mehr als 100.000 Kunden. Ferner sei sie die Hausbank des Bundeslandes Oberösterreich und verfüge in ihrer Kernregion über eine führende Marktposition im öffentlichen und privaten Wohnungsbau sowie bei der Betreuung und Beratung von Ärzten und Freiberuflern. Als Universalbank biete sie ein breites Produktspektrum, das unter anderem Spareinlagen, Zahlungsverkehr, Kreditkarten, Kredite, Anlageberatung, Altersvorsorge, Versicherungen, Wertpapiergeschäft und Konsortialgeschäft umfasse. Zu ihren Kunden würden Privatpersonen, Unternehmen, Institutionelle und öffentliche Stellen zählen. Gewichtige Kundengruppen seien der Großwohnbau, öffentliche Institutionen und Geschäftskunden. Zudem verfüge sie über spezialisiertes Know-how für kirchliche und soziale Einrichtungen. Über 70% ihres Finanzierungsvolumens seien dem Wohnungsbau zuzuordnen. Als Hypothekenbank emittiere sie auch gedeckte Anleihen. ...

