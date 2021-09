DJ PTA-News: OHB SE: OHB-Konzern erlöst USD 25,6 Mio. aus Verkauf von Anteilen der Orbcomm Inc.

Bremen (pta019/03.09.2021/14:40) - Bremen, 9 September 2021. Der OHB-Konzern hat seine Beteiligung an der Gesellschaft Orbcomm Inc. (USA) veräußert. OHB hat das Angebot der US-amerikanischen Gesellschaft GI Partners zu Übernahme aller Aktien angenommen und seine Anteile von 2,8% an der Orbcomm Inc. für USD 25,6 Mio. abgegeben. Der Verkaufspreis von USD 11,50 stellt einen Aufschlag von circa 52% auf den Schlusskurs der ORBCOMM-Aktie am 7. April (der letzte Handelstag vor der Veröffentlichung des Übernahmeangebots) und einen Aufschlag von 50% auf den volumengewichteten 90-Tage-Durchschnittskurs bis zu diesem Datum dar.

Die bestehenden Geschäftsbeziehungen des OHB-Konzerns mit der Orbcomm Inc. werden unabhängig von dem Verkauf der Anteile weiter bestehen. Marco Fuchs, Vorstandsvorsitzender der OHB SE, ist aus dem Aufsichtsrat der Orbcomm Inc. ausgeschieden.

