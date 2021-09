Standard Life ist bereits das sechste Unternehmen aus der Finanzbranche, das die Initiative unterstützt Standard Life Deutschland ist der Initiative Ruhestandsplanung als neues Fördermitglied beigetreten. Der in Berlin ansässige eingetragene Verein hat es sich zum Ziel gesetzt, Endkunden in der Generation 50plus, Produktanbieter und Finanzberater in der Ruhestandsplanung zusammenzuführen und das Konzept der professionellen Ruhestandsplanung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...