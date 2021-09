Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Das gewohnte Bild der letzten Tage zeichnete sich auch gestern an der Wall Street ab. Der S&P 500 und der Nasdaq stiegen auf neue Rekordstände. Nur der Dow Jones konnte keine neuen Rekorde verbuchen. Doch auch er ging mit Zugewinnen aus dem Handel. Bei den Einzelthemen geht es heute um Carnival, Uber, Lyft, Resolute Forest Products, Coca-Cola, PepsiCo, Monster Beverage und Vivendi. Marco Uome kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt. Hier könnt Ihr euch die neueste Folge des Börsenpunks ansehen: https://www.youtube.com/watch?v=vRK41NgWwV4