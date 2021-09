SAN ANTONIO, Sept. 03, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology (NASDAQ: RXT), ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, hat heute bekanntgegeben, dass Holly Windham, Executive Vice President, Chief Legal and People Officer und Corporate Secretary von Rackspace Technology, als "2021 Women, Influence and Power in Law (WIPL)" von Corporate Counsel sowie als "Top General Counsel" des Texas Diversity Council (TXDC) ausgezeichnet wird.



"Ich freue mich sehr, dass Holly für die Auszeichnungen von WIPL und TXDC ausgewählt worden ist. Holly ist eine Geschäftsstrategin, die komplexe Probleme lösen und ihre Mitarbeiter motivieren kann. Und darüber hinaus ist sie auch noch eine großartige Anwältin", so Kevin Jones, Director und Chief Executive Officer bei Rackspace Technology. "Hollys Einsatz für mehr Vielfalt und Frauen in der Rechts- und Technologiebranche ist inspirierend."

Auszeichnung "WIPL"

Corporate Counsel ehrt Windham für "Leadership through Crisis" in der Kategorie "Technology, Media & Telecom" im Zuge ihrer Arbeit als Chief Legal Officer bei Rackspace Technology. Die "WIPL"-Auszeichnungen für das Jahr 2021 werden für Rechtsbeistande, Führungskräfte und Partnerinnen von Kanzleien, die ihren Einsatz für die Förderung von Frauen in den Rechtswissenschaften unter Beweis gestellt haben, vergeben. Diese herausragenden Frauen werden bei einem Preisdinner am 7. Oktober im Rahmen der Women, Influence & Power in Law Conference in Washington, D.C., ausgezeichnet

Auszeichnung "Top General Counsel" von TXDC

TXDC ehrt Windham als "Top General Counsel" 2021 für ihre Arbeit zur Förderung von Vielfalt, Inklusion und Zugehörigkeit sowohl intern bei Rackspace Technology als auch in externen Foren in der Rechts- und Technologiebranche. Diese Auszeichnung wird jährlich an Führungskräfte in amerikanischen Unternehmen verliehen, die sich für Vielfalt und das Allgemeinwohl der Gesellschaft engagieren und hohe Integrität und ethisches Verhalten zeigen.

Die Auszeichnung erhält Windham auf dem bevorstehenden Legal Diversity Summit am 28. September.

TXDC engagiert sich für die Förderung einer Lernatmosphäre, in der Unternehmen ihr Wissen über Vielfalt ausbauen und nutzen können. Durch eine Vielzahl von Veranstaltungen und Programmen ist der TXDC die wichtigste Ressource für die Entwicklung von Best Practices und Führungskräften in Texas.

Mehr über Holly Windham

Holly Windham ist Executive Vice President, Chief Legal and People Officer und Corporate Secretary bei Rackspace Technology. Als Mitglied des Führungsteams leitet Windham verschiedene Abteilungen, darunter Legal, HR, Ethics and Compliance und Government Affairs weltweit, und ist Corporate Secretary des Vorstands. In diesen Funktionen war Windham 2020 maßgeblich daran beteiligt, das Unternehmen durch seinen Nasdaq-Börsengang und gleichzeitig globale HR-Belange durch die COVID-19-Pandemie zu führen.

Windham kam 2017 als General Counsel zu Rackspace Technology und wurde 2019 zudem Chief People Officer des Unternehmens. Vor Rackspace Technology hatte Windham leitende Positionen bei mehreren Technologieunternehmen inne und begann ihre Karriere bei Gibson Dunn & Crutcher, LLC.

Da sie weiß, dass Vielfalt, Inklusion und Zugehörigkeit Innovationen auslösen, ist Windham Fürsprecherin für die Schaffung von Arbeitsumgebungen, an denen Mitarbeiter dazu ermutigt werden, sie selbst zu sein. Ihre Führungsphilosophie besteht darin, die Menschen, die sie umgeben, zu stärken, indem sie ihnen dabei hilft, das eigene Potenzial zu erkennen und eigene Karrierewege zu schaffen. Windham ist der Ansicht, dass Chancen Geschenke sind, aus denen das Beste gemacht und die weitergegeben werden müssen.

Windham hat ihre Leidenschaft für Wirtschaft und Technologie mit ihrer Überzeugung kombiniert, Chancen für andere zu schaffen, indem sie im Beratungsausschuss des Colorado State University Institute for Entrepreneurship tätig ist. In dieser Rolle hat Windham Unternehmer, die noch eine Universität besuchen, dabei betreut, ihre Ideen voranzutreiben und Start-ups zu gründen. Windham ist derzeit auch im Vorstand der Internet Association tätig, dem führenden Wirtschaftsverband und Interessenvertreter globaler Internetunternehmen in Fragen der Öffentlichkeitsarbeit.

