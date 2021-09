Der Krypto-Markt feiert weiter und zum Wochenausklang legen wieder alle der Top 5 Coins am heutigen Freitag zu. Vor allem Ethereum schießt aktuell den Vogel ab und hat eine besonders starke Woche hinter sich. Jetzt notiert der Kurs nahe einer wichtigen Marke - hier könnte es ungemütlich werden - zumindest kurzfristig.Die Anleger feiern das Comeback der Krypto-Währungen und so beschleunigte sich die aktuelle Rallye besonders bei Ethereum noch einmal. Durch das Kursfeuerwerk konnte der Kurs sich am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...