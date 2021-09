Im vergangenen Jahr hat sich die Konjunktur pandemiebedingt abgeschwächt. Die Investitionen in den Bergbausektor sind entsprechend auch eingebrochen. Die Steigerung im aktuellen Jahr wird auf rund 42 Prozent geschätzt, so der zuständige Leiter der mexikanischen Bergbaubehörde. In Mexiko steht der Bergbaubereich für etwa 2,3 Prozent der gesamten Wirtschaftsleistung des Landes. Allgemein gehen Kenner der dortigen Bergbaugemeinde von einem guten Jahr für Investitionen aus. Ungefähr 385 Millionen ...

