Berlin (ots) - WELT geht mit den nächsten drei Duellen in die heiße Phase der anstehenden Bundestagswahl. WELT-Chefmoderatorin Tatjana Ohm und der stellvertretende WELT-Chefredakteur Robin Alexander begrüßen zunächst am Montag, den 6. September, den Bundesvorsitzenden der Jungen Union Tilman Kuban (CDU) und die Juso-Vorsitzende Jessica Rosenthal (SPD) im WELT-Studio.Am Dienstag, den 7. September, folgt das Duell zwischen dem Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Ralph Brinkhaus (CDU) und Sahra Wagenknecht (Die Linke).Zum Abschluss dieser Duell-Woche trifft am Mittwoch, den 8. September, Dietmar Bartsch, der Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag, auf Christian Lindner, den Vorsitzenden der FDP.Die Sendetermine:6. September, 16.00 Uhr Kampf ums Kanzleramt - WELT-Duelle: Kuban vs. Rosenthal7. September, 15.00 Uhr Kampf ums Kanzleramt - WELT-Duelle: Brinkhaus vs. Wagenknecht8. September, 15.00 Uhr Kampf ums Kanzleramt - WELT-Duelle: Bartsch vs. LindnerAlle Sendungen auch im Livestream auf WELT.de und in der WELT Nachrichtensender TV-App.