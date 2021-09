Europas Anleger haben sich am Freitag nach schwachen Signalen vom US-Arbeitsmarkt zurückgezogen. Der US-Dollar geriet nach einem überraschend geringen Stellenzuwachs im August ins Hintertreffen, auch die Aktienindizes in Europa und vorbörslich in den USA bröckelten ab. Zunehmende Inflationssorgen trieben die Renditen an den Anleihemärkten nach...

Den vollständigen Artikel lesen ...