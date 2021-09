Der Wahl-O-Mat und seine Klone wollen zeigen, mit welchen Parteien wir übereinstimmen. Leider ist es falsch, anzunehmen, dass so ein Algorithmus zu einer sinnvollen Wahlentscheidung führen müsse. Der Wahl-O-Mat ist mittlerweile eine Institution. Wenn er für eine Bundestagswahl freigeschaltet wird, ist die Nachfrage so groß, dass schon einmal der eine oder andere Server kurzzeitig unter der Last zusammenbricht. Es ist ja auch verlockend: Beantworte eine Reihe von Fragen und ich sage dir, welche Partei du wählen sollst. Bei näherem Hinsehen ist dieses Versprechen unhaltbar, was die ...

