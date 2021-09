DJ PTA-News: 7C Solarparken AG: IPP Portfolio steigt um weitere 12 MWp mit deutschen PV-Anlagen

Bayreuth (pta023/03.09.2021/15:40) - 7C Solarparken (WKN: A11QW6 / ISIN: DE000A11QW68) gibt heute bekannt, dass der Konzern gute Fortschritte beim Kapazitätsausbau macht. Das konsolidierte IPP Portfolio hat 315 MWp gegenüber 256 MWp am Jahresanfang erreicht. Das Jahresendziel von 295 MWp wurde damit bereits übertroffen.

In Verbindung mit der Durchführung der jüngsten Kapitalerhöhung hat sich 7C Solarparken dazu verpflichtet das 400 MWp IPP Portfolio Ziel ein Jahr früher als ursprünglich geplant bereits Ende 2022 und nicht 2023 zu erreichen. Im Rahmen dieser Wachstumsbeschleunigung hat der Konzern Projektrechte für zahlreiche Projekte mit verschiedenen Projektentwicklern gesichert, von denen die heutige Bekanntmachung nur der erste Schritt ist. Darüber hinaus verfolgt der Konzern weiterhin seine eigene Projektentwicklung.

Heute wurde das erste Paket für drei deutsche Freiflächenanlagen mit 12 MWp an verschiedenen Standorten in Sachsen-Anhalt und Thüringen, die zwischen 2015-20 mit einem Durchschnittstarif von EUR 64/MWh in Betrieb genommen wurden, unterschrieben. Zusätzlich zu den Solarparks hat 7C Solarparken auch ca. 15,7 ha Land erworben, auf dem sich zwei der Solarparks befinden. Die Parks werden EUR 0,8 Mio. zu den jährlichen Umsatzerlösen beitragen. Sie wurden mit Projektkrediten i.H.v. EUR 8,5 Mio. langfristig finanziert.

Steven De Proost, CEO der 7C Solarparken AG, kommentiert: "Obwohl die Wetterbedingungen auch im Juli und August unter dem normalen Niveau liegen, beschleunigt sich unser Kapazitätswachstum, das den zugrunde liegenden Wert des Unternehmens stark stützen wird."

