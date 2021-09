DJ MÄRKTE USA/Wall Street nach Job-Bericht leicht im Minus

NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Börsen zeigen sich zum Ende der Woche mit leichten Abschlägen zu Handelsbeginn. Die Daten zum US-Arbeitsmarkt sind im August deutlich schwächer als erwartet ausgefallen - mit 235.000 wurden deutlich weniger Stellen geschaffen als Ökonomen im Konsens mit 720.000 prognostiziert hatten. Im Vormonat hatte das Stellenplus revidiert noch bei 1.053.000 gelegen. Die Arbeitslosenquote sank wie erwartet auf 5,2 Prozent. Die US-Stundenlöhne stiegen gegenüber dem Vormonat indessen deutlicher als erwartet.

Der Dow-Jones-Index notiert 0,2 Prozent tiefer bei 35.371 Punkte. Der S&P-500 und der Nasdaq-Composite geben ebenfalls um 0,2 Prozent nach.

Die schwächer als erwartet ausgefallenen Beschäftigungsdaten dürften die Sorge der Anleger verstärken, dass die Ausbreitung der Corona-Delta-Variante die Erholung der Wirtschaft zunehmend ausbremst. Gleichzeitig dürften Hoffnungen, dass die US-Notenbank ihre ultralockere Geldpolitik länger als erwartet fortführen könnte, neue Nahrung erhalten.

LBBW-Ökonom Dirk Chlench geht trotz des schwachen US-Jobwachstums davon aus, dass die US-Notenbank an ihren geldpolitischen Plänen festhalten werde. "Der Anstieg der Beschäftigung um 235.000 untertraf selbst noch unsere pessimistische Prognose von 450.000", erläutert Chlench in einem Kurzkommentar. "Es wäre aber voreilig, daraus zu schließen, dass die Federal Reserve ihr anvisiertes 'Tapering' verschieben wird, denn die separat erhobene Arbeitslosenquote ist um 0,2 Prozentpunkte auf 5,2 Prozent gefallen, und die durchschnittlichen Stundenlöhne zogen um 0,6 Prozent gegenüber dem Vormonat an. Eine Entspannung an der Inflationsfront sieht anders aus."

Kurz nach der Startglocke stehen noch der Markit-Einkaufsmanager- und der ISM-Index für den Dienstleistungssektor auf der Agenda - ebenfalls für den August.

Dollar nach Job-Bericht leichter

Am Devisenmarkt notiert der Dollar nach den Arbeitsmarktdaten leichter. Der DXY-Dollar-Index verliert 0,2 Prozent. Der Euro steigt auf 1,1899 Dollar von 1,1871 kurz vor den Job-Daten. Am Anleihemarkt steigt die Zehnjahresrendite um 3,7 Basispunkte auf 1,32 Prozent.

Der Goldpreis legt mit dem schwächeren Dollar und in Erwartung anhaltend niedriger Zinsen um 0,9 Prozent auf 1.825 Dollar zu. Die Ölpreise geben leichte Aufschläge nahezu vollständig wieder ab.

HPE und Broadcom nach Geschäftszahlen fester

Der digitale Boom im Zuge der Corona-Pandemie bescherte Hewlett Packard Enterprise (HPE) auch im dritten Geschäftsquartal einen Umsatz- und Gewinnanstieg, der über den Markterwartungen lag. Der Konzern will wieder Aktienrückkäufe starten. Die Aktie legt 2,5 Prozent zu. Der Chiphersteller Broadcom (+2,1%) steigerte ebenfalls Gewinn und Umsatz im dritten Geschäftsquartal deutlich und geht davon aus, dass das Wachstum im laufenden vierten Quartal anhalte.

Für Oxford Industries geht es um 5,3 Prozent nach oben. Das Bekleidungsunternehmen kehrte im zweiten Geschäftsquartal in die Gewinnzone zurück. Auch wurde ein Rekordumsatz von 329 Millionen Dollar erzielt.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 35.370,57 -0,2% -73,25 +15,6% S&P-500 4.527,45 -0,2% -9,50 +20,5% Nasdaq-Comp. 15.298,28 -0,2% -32,90 +18,7% Nasdaq-100 15.566,62 -0,2% -37,63 +20,8% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,21 0,0 0,21 9,1 5 Jahre 0,79 1,9 0,77 42,6 7 Jahre 1,10 3,9 1,06 45,2 10 Jahre 1,32 3,7 1,29 40,8 30 Jahre 1,95 5,2 1,90 30,1 DEVISEN zuletzt +/- % Fr,8:35 Do,17:30 % YTD EUR/USD 1,1899 +0,2% 1,1876 1,1862 -2,6% EUR/JPY 130,54 -0,0% 130,66 130,46 +3,5% EUR/CHF 1,0852 -0,1% 1,0858 1,0854 +0,4% EUR/GBP 0,8587 +0,0% 0,8587 0,8579 -3,9% USD/JPY 109,68 -0,2% 110,02 109,99 +6,2% GBP/USD 1,3856 +0,1% 1,3830 1,3828 +1,4% USD/CNH (Offshore) 6,4281 -0,3% 6,4535 6,4495 -1,2% Bitcoin BTC/USD 50.778,51 +1,9% 49.490,01 49.708,51 +74,8% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,99 69,99 0% 0,00 +45,8% Brent/ICE 73,11 73,03 +0,1% 0,08 +43,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.825,13 1.809,70 +0,9% +15,43 -3,8% Silber (Spot) 24,49 23,93 +2,4% +0,56 -7,2% Platin (Spot) 1.005,65 1.003,90 +0,2% +1,75 -6,1% Kupfer-Future 4,32 4,29 +0,6% +0,03 +22,3% ===

