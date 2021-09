E.on will die Energiewende mithilfe von Quantencomputing vorantreiben. Hierfür arbeitet man als erstes Energieunternehmen in Europa mit IBM zusammen, um Quantenlösungen für seine kritischen Arbeitsabläufe zu implementieren. Damit möchte sich der Energiekonzern technologisch auf die neue, dezentrale Energiewelt vorbereiten. Im Vergleich zu herkömmlichen Rechnern sind Quantencomputer in der Lage, komplexe Prozesse in kürzerer Zeit zu lösen. E.on will dieses Potenzial nun für das Management der Verteilnetze ...

