Pünktlich zum September-Anfang (Kalenderwoche 35) füllt sich der KMU-Anleihesortiment wieder mit neuen Anleihen-Angeboten. So begibt die reconcept GmbH einen neuen sechsjährigen Green Bond (ISIN: DE000A3E5WT0) mit einem Volumen von bis zu 10 Mio. Euro. Die Anleihe, die auch als reconcept Green Bond II bezeichnet wird, ist mit einem jährlichen Zinskupon in Höhe von 6,25 % p.a. ausgestattet. Der Emissionserlös soll Windenergie- sowie Photovoltaik-Projekten von reconcept im In- und Ausland dienen. Interessierte Anleger können den reconcept Green Bond II ab einer Mindestzeichnungssumme von 1.000 Euro bereits seit dem 1. September 2021 direkt über die Emittentin zeichnen. Zusätzlich sind Zeichnungen vom 13. bis 29. September 2021 über die Börse Frankfurt geplant.

Auch das Fintech IuteCredit Europe begibt eine neue fünfjährige Unternehmensanleihe (ISIN XS2378483494) im Volumen von bis zu 50 Mio. Euro. Die Zinsspanne soll zwischen 9,50% und 11,50% p.a. liegen. Neben institutionellen Investoren wird die Anleihe vom 06. bis 24. September auch Privatanlegern in Estland, Lettland, Litauen und Deutschland angeboten. Die Eyemaxx Real Estate AG plant indes die Begebung einer halbjährigen Pflichtwandelanleihe. Die unbesicherte Wandelanleihe 2021/22 soll einen Gesamtnennwert von bis zu 4,26 Mio. Euro haben und mit 5,00 % p.a. verzinst werden. Die Laufzeit soll vom 21. September 2021 bis zum 20. März 2022 dauern. Die zufließenden Mittel sollen zur Stärkung der Finanzstruktur von Eyemaxx verwendet werden. Soweit die Schuldverschreibungen nicht ...

