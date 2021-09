Nach dem Urlaubshoch folgt das Winter-Tief für Fraport

Werbung



Ein erwarteter Rückgang an Reisenden bereitet dem Flughafenbetreiber Kopfschmerzen.



August ist Sommerurlaubszeit. Und danach? Diese Frage stellt sich auch Fraport Chef Schulte, und berichtet, dass der Frankfurter Konzern von einem "schwierigen Winter" ausgeht. Gerade erst gab es im August gut 3,2 Millionen Passagiere am Flughafen, was knappe 50% des Vorkrisen-Augusts darstellt.

Im Gegensatz zum von Privatreisen geprägten August erwartet man eher Geschäftsreisen, welche einen geringeren Anteil stellen. Dafür möchte Fraport einen flexibleren Betrieb einrichten, um den Rückgang der Gesamtpassagierzahl besser zu stemmen.





