In der Folge stieg der S&P 500 auch weiter an und konnte im weiteren Kursverlauf den 10er-EMA verteidigen und damit die Stärke bestätigen. Der Hochlauf lief bis knapp 4.540 Punkte. An diesem Widerstand kam der Index in den vergangenen drei Handelstagen nicht weiter und pendelt seitwärts. Dabei ist zu beachten, dass der S&P 500 im Wochenchart direkt im Bereich der oberen Trendkanalbegrenzung des langfristigen ...

