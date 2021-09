Es ist wieder Freitag und Jürgen aus seinem Urlaub zurück. Daher gibt es heute wieder den auf aktienlust.tv so beliebten 3er Zoom/Podcast. Nicole hat dabei wie gewohnt Eure Fragen gesammelt und bespricht diese heute mit Mick und Jürgen. Vorab geht es natürlich auch um die aktuelle Marktlage. Die DAX-Aufstockung auf 40 Werte darf aber ebenso wenig fehlen wie ein Update zu den China-Aktien. Aber auch in Bezug auf ausgewählte Einzelaktien gehen unsere Experten wie gewohnt ein. Seht Euch hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.