Und er steigt weiter: Der Kurs der Steinhoff-Aktie legt auch am Freitag zu und stand zuletzt bei rund 21 Cent. Flankiert wurde der Aufwärtstrend in der laufenden Handelswoche von einer ganzen Reihe guter Nachrichten. Steinhoff ist bei Privatanlegern momentan die beliebteste Aktie und wird mehr gehandelt als BioNTech und Co.Rund 50 Prozent hat der Steinhoff-Kurs allein in dieser Handelswoche zugelegt. Die Gründe:1. Zocker spekulieren nach dem Milliarden-Bilanzskandal auf eine Einigung des Unternehmens ...

