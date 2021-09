NEW YORK (dpa-AFX) - Mit Enttäuschung aufgenommene Daten vom US-Arbeitsmarkt haben den Dow Jones Industrial am Freitag leicht ins Minus gedrückt. Der Leitindex gab um 0,21 Prozent auf 35 369,06 Punkte nach. Auf Wochensicht deutet sich damit ein leichtes Minus an.

Der S&P 500 fiel am Freitag um 0,15 Prozent auf 4529,98 Punkte, nachdem er am Vortag noch ein Rekordhoch erreicht hatte. Der technologielastige Nasdaq 100 legte um 0,10 Prozent auf 15619,99 Punkte zu.

Die US-Wirtschaft hatte im August mit einem schwachen Arbeitsplatzaufbau die Erwartungen verfehlt. Besonders enttäuschte die stagnierende Entwicklung im Freizeitbereich und im Gastgewerbe. Die Arbeitslosenquote fiel unterdessen auf den tiefsten Stand seit der Anfangsphase der Corona-Krise und die Löhne stiegen im August deutlich stärker als erwartet./la/mis

