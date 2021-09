Frankfurt am Main (ots) - Pro:



Dass Beschäftigte in Kitas, Schulen und Heimen offenlegen sollen, ob sie geimpft oder genesen sind, wird mit Konsequenzen für Ungeimpfte verbunden sein. Sie müssen womöglich eine andere Arbeit machen oder sich häufiger kostenpflichtigen Tests unterziehen. Das sind angemessene Zumutungen, denn die Aufgabe, die zu schützen, die sich nicht selbst schützen können, wiegt schwerer. Sie dürfen nicht diejenigen sein, die für die Freiheit anderer bezahlen müssen, sich nicht impfen zu lassen.



Contra:



In Wirklichkeit verlagern hier zwei Politiker, Gesundheitsminister Spahn (CDU) und Arbeitsminister Heil (SPD) versäumte Problemlösungen auf die Ebene zwischen Unternehmen und Beschäftigten. Wenn das nicht eine Welle von Konflikten zwischen Vorgesetzten und Untergebenen nach sich ziehen wird! Den Mut, der den Verantwortlichen in der Politik fehlt, sollen jetzt andere aufbringen. Souverän ist das nicht.



