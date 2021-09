Wer aus einer Basis-Rente aussteigen will, der hat keine Möglichkeit zur Kündigung. Doch in vielen Fällen kann ein Widerruf helfen, den Vertrag loszuwerden. Viele Besitzer einer Basis-Rente (Rürup-Rente) würden ihren Vertrag gerne loswerden. Eine Kündigung ist nicht möglich, aber in vielen Fällen bietet ein Widerruf gute Chancen. Das OLG Köln hat nun entschieden, dass Verträge der Generali / Aachen Münchener schwere Formfehler aufweisen, die einen Widerruf bzw. Widerspruch ermöglichen. Für viele ...

Den vollständigen Artikel lesen ...