Halle/MZ (ots) - Seit Ende April weiß Laschet, dass er sich als Kanzlerkandidat der Union durchgesetzt hat. Ein Team hätte also im Mai vorgestellt werden müssen, nicht drei Wochen vor der Bundestagswahl. Die Männer und Frauen, die nun mit ihren Themenfeldern an Laschets Seite kämpfen, sind durchaus eine gute Wahl. Abgesehen von Friedrich Merz sind sie einer breiten Öffentlichkeit aber nicht bekannt. Sie haben auch nur noch wenig Zeit, das zu ändern.



Inzwischen liegt die Union in Umfragen zwei bis fünf Prozentpunkte hinter der SPD. Laschet hat zu lange gezögert, überhaupt ein solches Team aufzustellen. Aus Rücksicht auf die Regierungsmannschaft hat er davon abgesehen. Die sollte nicht düpiert werden. Doch nun ist sie es.



