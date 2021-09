Waterford, Wisconsin (ots/PRNewswire) - Avidity Science, ein weltweit führender Anbieter von biowissenschaftlichen Forschungsinstrumenten, gab heute bekannt, dass es seine Tochtergesellschaften Lab Products, LLC und Harford Systems, LLC an Gen Cap America, Inc. verkauft hat. ("Gen Cap"), eine Private-Equity-Firma, die sich auf Übernahmen im unteren Mittelstand konzentriert."Ich möchte den Teams von Lab Products und Harford für ihr innovatives und kundenorientiertes Vorgehen danken", sagte Doug Lohse, CEO von Avidity Science. "Ich bin zuversichtlich, dass die Übernahme durch Gen Cap besser zu den Wachstumszielen von Lab Products und Harford System passen wird. Gleichzeitig bleibt Avidity Science darauf fokussiert, unseren Kunden einen Mehrwert zu bieten, der es Forschern auf der ganzen Welt ermöglicht, lebensverändernde Innovationen zur Verbesserung der Lebensqualität zu entwickeln.""Wir freuen uns sehr, mit dem außergewöhnlichen Managementteam von Lab Products & Harford Systems unter der Leitung von CEO John Soper bei dieser Investition zusammenzuarbeiten", kommentierte Chris Godwin, Managing Director von Gen Cap America. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Team, um die langjährige Erfolgsgeschichte des Unternehmens weiter auszubauen, das seinen Kunden qualitativ hochwertige Produkte für die Tierhaltung und -pflege sowie einen außergewöhnlichen Service bietet."Lab Products & Harford sind die 14. Plattform-Akquisition aus dem Fonds VII der Gen Cap.Das Führungsteam von Lab Products und Harford Systems bleibt bei dieser Transaktion unverändert. John Soper behält die Gesamtverantwortung für das neu gegründete Unternehmen.Lohse schloss: "Mit sechs Akquisitionen und einer großen Kapazitätserweiterung in den letzten vier Jahren hat Avidity Science ein unübertroffenes Lösungsportfolio mit einigen der stärksten Marken der Branche, darunter Edstrom®, Hydropac® und BioMedic Data Systems, aufgebaut und damit unsere Position als zuverlässiger Partner der Forschungsgemeinschaft gestärkt."Informationen zu Avidity ScienceAvidity Science ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für die Wasseraufbereitung und -versorgung, Kontrolle und Überwachung sowie von Dienstleistungen für die Biowissenschaften und die biomedizinische Forschung. Seit 1969 ist es unsere Aufgabe, die Wissenschaft zu unterstützen und dadurch die Lebensqualität zu verbessern. Mit Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Europa und Asien sind wir durch unsere konkurrenzlose Technologie und Unterstützung ein zuverlässiger Partner für die globale Forschungsgemeinschaft. Weitere Informationen über diese Investitionen und unser Unternehmen finden Sie unter www.AvidityScience.com.Informationen zur Gen Cap AmericaGen Cap America, Inc. ist ein in Nashville ansässiges Private-Equity-Unternehmen, das Eigenkapital für Management-Buyouts, Abspaltungen und Rekapitalisierungen von profitablen, gut etablierten Unternehmen des unteren Mittelstands bereitstellt. Weitere Informationen finden Sie unter www.gencapamerica.com.Informationen zu Laborprodukte / Harford SystemsDas 1969 gegründete Unternehmen Lab Products & Harford Systems ist weltweit führend in der Entwicklung und Herstellung von Gehäuselösungen für Forschungsmodelle. Unsere patentierten Technologien dienen dem Schutz von Forschungsmodellen und wissenschaftlichem Personal, der effizienten Nutzung der verfügbaren Fläche und der betrieblichen Effizienz. Weitere Informationen finden Sie unter www.labproductsinc.com.Pressekontakt:Michael EvansMarketing ManagerAvidity ScienceMichael.Evans@avidityscience.comOriginal-Content von: Avidity Science, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/131594/5011168