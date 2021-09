Der Tag der Wahrheit für Steinhoff International! In Amsterdam treffen sich die Gläubiger zur Abstimmung über die Vorschläge des Vorstandes. Das ist Spannung pur! Die Aktie von Varta schwächelt dagegen und ist bereits zum zweiten Mal an ihrer nächsten Widerstandslinie abgeprallt. TUI steht dagegen Spitz auf Knopf, und die Aktie von Flatexdegiro könnte ihren Boden erst tiefer finden.Die Bataillone in der Schlacht um das finanzielle Überleben von Steinhoff International (NL0011375019) sind aufgestellt, und nun kann die "Abstimmung" ...

