Kleine und mittelständische Unternehmen sehen sich in Sachen Digitalisierung als NachzüglerEs mangelt an Ressourcen, Standards und Datensicherheit Berlin, 3. September 2021Durch die Corona-Pandemie hat die Digitalisierung in deutschen Unternehmen einen Schub erlebt. Der Mittelstand zeigt beim Digital...

Den vollständigen Artikel lesen ...