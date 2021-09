Das Rätsel um ein 2017 aufgefangenes, besonders helles und kurzlebiges Radiosignal scheint gelöst. Es handelte sich wohl um eine Supernova, die durch eine Sternen-Kollision ausgelöst wurde. Forscher des California Institute of Technology (Caltech)sind sich sicher, eine Erklärung für ein außergewöhnliches Radiosignal gefunden zu haben. Das hatten sie bei einer Suche in den Daten des Very-Large-Array-Teleskops (VLA) im US-Bundesstaat New Mexico gefunden. Dessen Datenschatz wird regelmäßig nach ungewöhnlichen Radiosignalen durchsucht. Besonders sogenannte flüchtige Radioquellen, also ...

Den vollständigen Artikel lesen ...