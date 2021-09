Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 3 septembre/September 2021) The common shares of Fantasy 360 Technologies Inc. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

Fantasy 360 Technologies Inc. d/b/a Immersive Tech is an industry leading Virtual Reality (VR) and Augmented Reality (AR) entertainment and attractions manufacturer blending amusement park engineering and video game development into the world's first Immersive Entertainment Platform with the global release of it's flagship hyper-immersive multiplayer VR attraction UNCONTAINED.

_________________________________

Les documents de cotation et d'information seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

Fantasy 360 Technologies Inc. d/b/a Immersive Tech est l'un des principaux fabricants de divertissements et d'attractions de réalité virtuelle (VR) et de réalité augmentée (AR) combinant l'ingénierie de parcs d'attractions et le développement de jeux vidéo dans la première plate-forme de divertissement immersif au monde avec la sortie mondiale de son attraction VR multijoueur hyper-immersif phare UNCONTAINED.

Issuer/Émetteur: Fantasy 360 Technologies Inc. Security Type/Titre: Common Shares/Actions Ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): VRAR Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 75 350 785 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 14 100 448 CSE Sector/Catégorie: Technology/Technologie CUSIP: 30729F 10 3 ISIN: CA30729F 10 3 6 Boardlot/Quotité: 500 Trading Currency/Monnaie de négociation: $CDN/CDN$ Trading Date/Date de negociation: Le 8 septembre/September 2021 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: Le 31 décembre/December Transfer Agent/Agent des transferts: Odyssey Trust Company

The Exchange is accepting Market Maker applications for VRAR. Please email: Trading@theCSE.com.

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416)367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com

Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com