Hammer-News am Freitagabend: Die US-Regierung von Joe Biden will in den kommenden Jahren insgesamt 65 Milliarden Dollar in das Gesundheitswesen investieren. 24,2 Milliarden Dollar sollen dabei in die Impfstoff-Forschung fließen. DER AKTIONÄR zeigt, wie Privatunternehmen vom Milliarden-Investment profitieren könnten. Die USA wurden hart von der Corona-Pandemie getroffen: Laut jüngsten Zahlen vom Freitag verzeichnete das Land bisher 39 Millionen Corona-Fälle und beklagt mindestens 643.776 Tode. Um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...