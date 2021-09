NI und Seoul Robotics stellen Lösungen auf Lidar-Basis am Stand von Velodyne aus

Das Unternehmen Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW), wird seine innovativen Lidar-Technologien vom 7. bis 12. September auf der IAA Mobility (Halle B3, Stand A75) in München vorstellen. Velodyne wird dabei seine technologische Marktführerschaft und Produktbreite in Sachen Lidar-Sensoren und Software zur Schau stellen. Die Lösungen von Velodyne stecken hinter autonomen Anwendungen, die Mobilität, Infrastruktur und Sicherheit nachhaltiger, zugänglicher und zuverlässiger machen.

Am 6. September von 13:15 bis 13:30 Uhr veranstaltet Velodyne am Stand des Unternehmens an der IAA Mobility eine Pressekonferenz. Führungskräfte von Velodyne werden dabei aufzeigen, wie die Lösungen des Unternehmens die Leistungen, die Reichweite und die Zuverlässigkeit erreichen, um Infrastruktur- und Mobilitätsanwendungen der nächsten Generation zu ermöglichen. Sie werden zudem das Portfolio von Velodyne an kompakten Solid-State-Sensoren vorstellen, die sich mühelos und elegant in Fahrzeuge und Roboteranwendungen einbetten lassen.

"Auf der IAA Mobility werden wir aufzeigen, wie die Sensoren und die Software von Velodyne einer Vielzahl der Bedürfnisse von Kunden entsprechen, um weltweit Infrastrukturen für Mobilität und Smart Cities bereitzustellen", sagte Erich Smidt, Vorstand für Europa bei Velodyne Lidar. "Wir werden auch Partner an unserem Stand haben, die bei der Markteinführung von autonomen Lösungen der Zukunft führend sind. NI und Seoul Robotics sind beide bekannt für die Bereitstellung von hochwertigen Lösungen, welche die Verbesserung von Menschenleben und die Erhöhung der öffentlichen Sicherheit zum Ziel haben."

Partner stellen Lösungen auf Lidar-Basis vor

NI, ein Entwickler von automatisierten Test- und Messsystemen, wird als Koaussteller am Stand von Velodyne auftreten. NI wird Simulationen vorstellen, die für Lidar-Sensoren optimiert sind und in der Entwicklung und Prüfung von Fahrerassistenzsystemen (FAS) und Funktionen für autonome Fahrzeuge (autonomous vehicles, AV) eingesetzt werden können. Simulationslösungen von NI machen es einfacher, die Sensoren von Velodyne in Fahrzeuglösungen zu integrieren, was schnellere Produkteinführungszeiten ermöglicht und die Fahrzeugsicherheit verbessert. NI wird vorführen, wie seine AV-Simulationssoftware monoDrive mithilfe der Lidar-Technologie von Velodyne digitale Zwillinge kreiert und validierte realitätsnahe Sensormodelle für die Lidar-Sensoren von Velodyne bereitstellt.

"Unsere FAS- und Lidar-Simulationsfunktionen unterstützen eine schnellere Entwicklung und Bereitstellung von FAS- und AV-Lösungen unter Verwendung der Sensoren von Velodyne. Die Real-to-Virtual-Technologie monoDrive von NI liefert eine durchgehende Lösung für die Erfassung von praktischen Daten von Kameras, Lidars und GNSS-Systemen, um digitale Zwillinge mit genauer Übereinstimmung zu kreieren, was zur Beschleunigung der FAS- und AV-Entwicklung beiträgt", sagte Jeff Phillips, Marketingdirektor der Geschäftseinheit für Transport und Verkehr bei NI. "Mit der Kombination der Hochleistungssensoren von Velodyne und unseren Simulations- und Validierungsfunktionen können Entwickler Lösungen unter enorm unterschiedlichen Bedingungen testen und validieren, bevor sie auf die Straße kommen."

Seoul Robotics, ein Partner im Programm Automated with Velodyne, wird am Stand von Velodyne seine Perception Engine mit KI für die Lidar-Sensoren von Velodyne vorführen, die eine Objekterkennung, -klassifizierung, -verfolgung und -prognose in Echtzeit für autonome Systeme bietet. Die KI-Engine kann für selbstfahrende Kraftfahrzeuge sowie Smart-City-Anwendungen und Überwachungssysteme mit erweiterten Bestimmungsgrößen für Anlagen eingesetzt werden. Die Perception Software SENSR von Seoul Robotics umfasst eine KI-Engine, die ganz auf das Portfolio an Lidar-Sensoren von Velodyne optimiert ist, einschließlich Puck, Ultra Puck und Alpha Prime.

Velodyne legt Schwerpunkt auf Hochleistungssensoren und Software

Zu den Velodyne-Produkten, die auf der IAA Mobility vorgestellt werden, gehört Folgendes:

Velarray H800, ein Festkörper-Lidar-Sensor, der auf Leistung in Automobilqualität ausgelegt ist und auf der bahnbrechenden proprietären Micro-Lidar-Array-Architektur (MLA) von Velodyne basiert. Mit seiner kombinierten Fernwahrnehmung und einem breiten Sichtfeld ist der Sensor für eine sichere Navigation und Kollisionsvermeidung in FAS- und autonomen Mobilitätsanwendungen ausgelegt. Es können erweiterte Fahrerassistenzfunktionen wie die adaptive Geschwindigkeitsregelung (ACC), den Spurhalteassistenten (LKA) und die automatische Notbremsung für Fußgänger (PAEB) aktiviert werden. Der kompakte, integrierbare Formfaktor des Velarray H800 ist so ausgelegt, dass er problemlos hinter die Windschutzscheibe eines Lastwagens, Busses oder Autos passt oder nahtlos an der Fahrzeugaußenseite montiert werden kann.

Velarray M1600, ein innovativer Festkörper-Lidar-Sensor, der für mobile Roboteranwendungen entwickelt wurde. Der Sensor basiert auf der MLA von Velodyne und bietet eine hervorragende Nahfeldwahrnehmung für eine sichere Navigation. Mit dem Velarray M1600 können berührungslose mobile Lieferroboter und Lieferroboter für die letzte Meile einen autonomen und sicheren Betriebsablauf ohne menschliches Eingreifen ermöglichen. Dieser langlebige und kompakte Sensor kann in einer Vielzahl von Umgebungen und Wetterbedingungen eingesetzt werden und ermöglicht einen Einsatz an fast 365 Tagen rund um die Uhr.

Der Velabit, der kleinste Sensor von Velodyne, bringt neue Ebenen der Vielseitigkeit und Erschwinglichkeit in die 3D-Lidar-Wahrnehmung. Dieser kompakte Lidar-Sensor mit mittlerer Reichweite ist für spezielle Anwendungsfälle in hohem Maße konfigurierbar und kann fast überall in Roboter, Fahrzeuge, unbemannte Luftfahrzeuge und Infrastruktur integriert werden. Velabit ist auch ein Festkörpersensor und ein weiterer Schritt in der Mission von Velodyne, hochwertige 3D-Lidar-Sensoren für jedermann zugänglich zu machen.

Vella, die bahnbrechende FAS-Software von Velodyne auf Grundlage des Velarray-Sensors mit Richtungsansicht. Vella ist den bestehenden Ansätzen mit Kamera und Radar haushoch überlegen und wird die derzeitigen fortschrittlichen Fahrerassistenzfunktionen auf dem Markt wie ACC, LKA und PAEB revolutionieren. Das Vella Development Kit (VDK) erlaubt Unternehmen, die erweiterten Funktionen der Vella-Software in ihren autonomen Lösungen zu verwenden. Das VDK hilft Unternehmen, ihre Entwicklungsressourcen effizienter zu nutzen, indem der Zeit- und Arbeitsaufwand für die Integration von 3D-Lidarsensoren in Anwendungen reduziert wird.

Über Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW) läutete mit der Erfindung von Lidar-Sensoren mit 360°-Rundumsicht in Echtzeit eine neue Ära der autonomen Technologie ein. Velodyne, der weltweit führende Anbieter von Lidar, ist bekannt für sein breites Portfolio an bahnbrechenden Lidar-Technologien. Die revolutionären Sensor- und Softwarelösungen von Velodyne bieten Flexibilität, Qualität und Leistung, um den Anforderungen einer Vielzahl von Branchen gerecht zu werden, darunter autonome Fahrzeuge, fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (FAS), Robotik, unbemannte Luftfahrzeuge, intelligente Stadtkonzepte und Sicherheit. Durch kontinuierliche Innovation strebt Velodyne danach, Leben und Gemeinschaften zu verändern, indem es eine sicherere Mobilität für alle vorantreibt. Weitere Informationen finden Sie unter www.velodynelidar.com.

