DJ INDEXÄNDERUNG/Neben DAX-Aufstockung viele Änderungen in MDAX, TecDAX, SDAX

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit der Erweiterung des DAX auf 40 von bislang 30 Werten gehen auch zahlreiche Änderungen in den Indizes der DAX-Familie einher. Daneben gibt es in der zweiten und dritten Reihe aber auch zahlreiche Auf- und Absteiger, die nicht im Zusammenhang mit der Erweiterung des DAX stehen, sondern auf Basis der Rangliste nach der Marktkapitalisierung per Ende August vorgenommen werden.

Die Änderungen werden zu den Schlusskursen am 17. September vollzogen und treten mit Handelsbeginn am 20. September in Kraft.

Die Indexänderungen im Einzelnen:

=== + DAX NEUAUFNAHME - Airbus - Brenntag - Hellofresh - Porsche - Puma - Qiagen - Sartorius - Siemens Healthineers - Symrise - Zalando + MDAX NEUAUFNAHME - Befesa - Jungheinrich - Hypoport - Vantage Towers - Zooplus HERAUSNAHME - Encavis - Hochtief - Morphosys - Shop Apotheke - Nordex - die 10 in den DAX aufsteigenden MDAX-Titel sind hier nicht aufgelistet + TecDAX NEUAUFNAHME - Suse - Vantage Towers HERAUSNAHME - Drägerwerk - LPKF Laser + SDAX NEUAUFNAHME - About You - PVA Tepla - Secunet - Sto - Suse - Synlab HERAUSNAHME - Borussia Dortmund - Elringklinger - Hamburger Hafen - Vossloh - Medios - Suess Micro ===

September 03, 2021

