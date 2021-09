Bei der bisher großten Reform des Dax hat der Kosmetikkonzern Beiersdorf das erwartete Comeback in den deutschen Leitindex verpasst. Stattdessen steigen sowohl der Sportausrüster Puma als auch die Biotechfirma Qiagen in die erste Liga auf, wie die Deutsche Börse am Freitag mitteilte.

