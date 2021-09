Letzte Woche einmal kurz über die 16.000er Marke geschaut, zurückgeschreckt. Am Ende der Woche einmal unter die 15.700 getaucht, wieder zurückgekommen. Also eigentlich l a n g w e i l i g . Zumindest was den Gesamtmarkt betrifft. Einzelwerte konnten durchaus überzeugen oder eben ihre Negativserie fortsetzen. Alles drin - und gestern Abend dann die neue DAX-Welt ab dem 20.09.2021 mit 40 DAX-Werten, viel Veränderung in M- und SDAX. Neue Kriterien: Gesamtkapitalisierung als Massgabe, Freefloat/Handelsvolumen verlieren ihre Bedeutung, strengere Ahndung bei verspäteten Bilanz- oder Quartalszahlen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...