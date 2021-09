Im nwm berichteten wir bereits über den ersten Wirkstoff, den Bristol Myers Squibb aus der bestehenden Kooperation mit Evotec in die klinischen Studien bringen will. Was für Evotec erstmal ad-hoc zu einer 20 Mio USD Milestonezahlung führte und gleichzeitig zukünftige Zahlungen bis zu 250 Mio USD bis zu einer potentiellen Zulassung für diesen Wirkstoff möglich werden liess. Danach kämen Umsatzbeteiligungen. Wichtiger ist für Evotec: Proof-of-concept der eigenen Plattformtechnologie. Und was für einen Wirkstoff möglich ist, könnte noch für eine Reihe von weiteren Wirkstoffenin der Pipeline "kommen". ...

