Aus dem Equity Weekly der Erste Group: "Der globale Aktienmarktindex stieg in der letzten Woche in EUR um +0,9%. Besonders Aktien aus den Emerging Marktes waren gefragt. Der globale Schwellenländer-Index befestigte sich in EUR um +2,1%. Die Trends der Konsensprognosen am globalen Aktienmarkt sind derzeit durchwegs positiv und unterstützen so die positive Performance des globalen Aktienmarktes von +6,5% in den letzten drei Monaten. Dabei hat die letzte Berichtssaison insbesondere dazu geführt, dass die Prognosen nach der Hälfte des Jahres für das Gesamtjahr deutlich angehoben wurden. Für 2022e ist der Ausblick unverändert geblieben. Hier zeigt sich eine Divergenz der Sektoren, besonders Energie und Rohstoffe sollten unter Umsatz- und Gewinnrückgängen leiden. Wir erwarten, dass die ...

