News von Trading-Treff.de Historisch gesehen war es oftmals ein gutes Zeichen für die Jahresperformance des DAX, wenn die erste Handelswoche positiv verlief. Doch was auf lange Sicht positiv klingt, bedeutet auf kurzfristige Sicht nicht immer weiter steigende Kurse. Denn das Handelsvolumen ist in der ersten Handelswoche niedrig. Was das große Geld zum Jahresauftakt macht, wird erst ab der zweiten Handelswoche offensichtlich. Ob die bullische Flagge ...

