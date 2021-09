Der Deal zwischen Amazon und dem Payment-Anbieter Affirm sorgt weiter für Furore. Auch die Aktien von Marqeta legten zwischenzeitlich um bis zu 13 Prozent zu, denn der Zahlungsabwickler sollte von Affirms Geschäft profitieren. Allerdings sackten die Papiere dann wieder ab. DER AKTIONÄR erklärt, was dahinter steckt.Affirm wird bei Amazon "Buy now, pay later" (BNPL)-Zahlungen abwickeln. Diese Meldung überraschte am Freitag nach Börsenschluss die Anleger. Das Geschäftsmodell wird immer populärer und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...