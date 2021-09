Chemed Corp | ISIN: US16359R1032 Die 1970 gegründete Chemed Corp. mit Firmensitz in Cincinnati, Ohio USA beschäftigt sich mit Gesundheits- und Wartungsdienstleistungen. Das Unternehmen mit rund 16.500 Mitarbeitern ist in zwei Segmenten tätig. Dem Segment VITAS - hier bietet die Chemed Corp. Patienten Hospiz- und Palliativpflegedienste über ein Netzwerk von Ärzten, Krankenschwestern und häuslicher Pflege an. Das zweite Segment ROTO-Rooter beschäftigt sich mit Sanitäranlagen, Kanalreinigung sowie ...

