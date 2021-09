Bonn (ots) - Im Rahmen eines überkonfessionellen Gottesdienstes haben am 4. September das christliche Missions- und Hilfswerk To All Nations und die christliche Hilfsorganisation Samaritan's Purse die Unterstützung von Spendern und Freiwilligen bei der Fluthilfe gewürdigt. Die beiden Hilfsorganisationen sind seit dem 15. Juli im Ahrtal und weiteren von der Flut betroffenen Regionen mit haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern im Einsatz. Mehr als 5.600 Freiwillige halfen dabei an bislang über 800 Einsatzorten. Shana Janke reiste beispielsweise extra mehrmals aus Hannover an, um im Ahrtal zu helfen, und leitete auch Freiwillige bei einem Gemeinschaftseinsatz mit den Youtubern "The Real Life Guys" an. "Nach dem Einsatz sprach ich immer ein Segensgebet für die Bewohner. Davon waren die Leute meist sehr angetan und berührt." Durch die praktische Hilfe könne man Hoffnung und Jesu Liebe weitergeben. Sie ermutigte dazu, weiter mit anzupacken. Der Unternehmer Peter Sudermann erzählte, wie er mit befreundeten Geschäftspartnern kurzfristig Hilfe organisieren konnte und dabei viel Unterstützung erfuhr. "Uns Unternehmern wurde viel anvertraut. Wir haben Verantwortung für unsere Mitarbeiter und Kunden, aber auch für die Menschen um uns herum. Hier sind Menschen, die uns brauchen." Pastoralreferent David Kröker erinnerte in einem geistlichen Impuls an Jesus, der sich immer notleidenden Menschen zugewendet habe. "Lasst uns gezielt in die Gebiete gehen, die es am Schlimmsten getroffen hat." Es gehe darum, allen Betroffenen mit der gleichen Liebe zu begegnen. Kröker ist Leiter des Arbeitsbereichs "Gemeindegründung" im ChristusForum Deutschland (Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden), Gemeindegründer in Euskirchen und Vorsitzender der Deutschen Evangelistenkonferenz.



Geschenkaktion zu Weihnachten geplant



Der Einsatzleiter von Samaritan's Purse, Alexander Becker, ermutigte dazu, weiter mit anzupacken. Auch in den kommenden Wochen und Monaten werde noch viel zu tun sein. Allein bis Ende Oktober bräuchte man voraussichtlich weitere 3.000 Freiwillige an etwa 500 Einsatzorten. Zudem stellte er die "Samariterbox" vor. Sie folgt dem Vorbild der Aktion "Weihnachten im Schuhkarton" im Rahmen derer jedes Jahr rund zehn Millionen Kinder in etwa 100 Ländern mit Geschenken erreicht werden. Im Rahmen der Fluthilfe sind nun Kirchengemeinden in der betroffenen Region eingeladen, Aktionen zu organisieren, in denen vorgefertigte Samariterboxen an von der Flut betroffene Haushalte verteilt werden. Die Boxen enthalten eine bunte Mischung an Aufmerksamkeiten für die ganze Familie, um trotz der angespannten Situation in der Weihnachtszeit sich eine Auszeit vom Stress gönnen zu können. Interessierte Gemeinden können sich dafür ab sofort bei Samaritan's Purse als Verteilpartner melden (Anmeldeformular hier) (https://www.die-samariter.org/mitmachen/als-kirchengemeinde/verteilpartner-werden/). Darüber hinaus planen To All Nations und die Evangelische Freikirche Siegburg gemeinsam mit weiteren Gemeinden in der Region die Gründung des Vereins "Hoffnungswerk", um langfristige Hilfe in den Flutgebieten zu ermöglichen. "Unser Ziel ist der Aufbau eines Netzwerks von Unternehmen, Gemeinden und weiterer Initiativen, um den ganzheitlichen Wiederaufbau zerstörter Existenzen durch Patenschaften voranzutreiben", kündigte Sascha Neudorf, Pastor der Evangelischen Freikirche Siegburg an. Dazu zählten Seelsorge, Sozialprojekte und praktische Unterstützung beim Wiederaufbau.



Pressekontakt:Pressestelle Samaritan's Purse

presse@die-samariter.org

+49 (0)30 - 76 883 434 oder +49 (0)151 - 11 44 38 94



Original-Content von: Samaritan's Purse e. V., übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56021/5011454

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de