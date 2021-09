Hamburg (ots) - Die guten Umfragewerte von Olaf Scholz bezeichnete Jens Spahn bei der Veranstaltung "Eine Stunde ZEIT mit Jens Spahn" als "ein bisschen Erbschleicherei". Die Raute-Geste zeigend sagte er bei der Veranstaltung im Rahmen der "Langen Nacht der ZEIT" in Hamburg: "Ihr ehemaliger Bürgermeister steht da so und tut so, als wäre er Merkel in männlich, was aber ja nicht die Politik trifft, die in seinem Programm steht". Dieser Eindruck hätte sich dennoch bei den Menschen bislang halten können. Die CDU müsse im Wahlkampf nun offensiver werden: "Bis Mai oder Juni hatten wir einen 3:0-Vorsprung, den verwaltet man defensiv oder versucht, ihn zu halten. Wenn es dann aber 3:3 steht oder man vielleicht schon auf dem Weg ist, im Rückstand zu sein, musst Du anders spielen, offensiver, Attacke, inhaltliche Aufladung bezogen aufs Politische. Das hat mit dem Triell aus meiner Sicht gut begonnen und das werden wir jetzt mehr machen müssen." Auf die Frage, ob Scholz unterschätzt wurde, fragte er zurück: "Haben wir das denn nicht alle gemeinsam? Am Ende haben doch alle in Deutschland bis vor ein paar Monaten gedacht, das wird ein Zweikampf zwischen Union und Grünen.""Eine Stunde ZEIT mit Jens Spahn" fand am 4. September im Rahmen der "Langen Nacht der ZEIT" statt. Die Veranstaltung wurde von Tina Hildebrandt, Chefkorrespondentin der ZEIT, und Roman Pletter, Leiter des Wirtschaftsressorts der ZEIT moderiert.Einen Mitschnitt der Veranstaltung finden Sie unter: https://www.zeit.de/freunde-der-zeit/lange-nacht-der-zeit/eine-stunde-livestream-jens-spahnAlle Informationen zu den Veranstaltungen der "Langen Nacht der ZEIT" finden Sie unter www.zeit.de/zeitnacht.Pressekontakt:Johanna SchachtPressesprecherinZEIT VerlagsgruppeTel.: 040 / 32 80 - 3671E-Mail: johanna.schacht@zeit.dewww.twitter.com/zeitverlagOriginal-Content von: DIE ZEIT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9377/5011462