Im August wurden zahlreiche neue Hochs in den grossen amerikanischen Indizes erreicht. Der S&P500 kann um starke 2.90% zulegen. Und auch der DAX kann steigen. Nicht ganz so stark, aber mit 1.87% doch auch ordentlich. Alles grün an den Märkten und in meinen Depots?! Fast. Im Investmentdepot und Tradingdepot1 geht es gut nach oben. Tradingdepot2 schwächelt weiterhin. Trotzdem kann mein Gesamtportfolio im August auf 669.488,59 EUR steigen mit einem ...

