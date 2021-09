* 3,9 Prozent Wertverlust - Geldwertstabilität sieht anders aus* Fehleinschätzung oder Wunschdenken der obersten Währungshüter?* Globaler Arbeitsmarkt als Zünglein an der Waage* Rohstoffaktien schützen Sie vor der Entwertung Ihres Vermögens* Noch gibt es Rohstoffaktien mit 70% Rabatt* Was machen eigentlich ... meine Steuergroschen?* Ein Staatsbad als Millionengrab

Liebe Leser,



wie von Roland Leuschel und mir schon lange prognostiziert, ist das Thema "Inflation" zurück. Seit einigen Monaten steigen die offiziellen Inflationszahlen und mit ihnen das Interesse der Öffentlichkeit.



In den USA ist der Konsumentenpreisindex im Juli 2021 wie schon in den beiden Vormonaten mit 5,4% deutlich gestiegen. Wenn man die Komponente "Wohnen", die von den im Staatsdienst stehenden Statistikern bei der Berechnung dieser Kennzahl verwendet wird, durch die tatsächlichen Preissteigerungen von Wohnimmobilien ersetzt, steigt dieser Wert sogar schon auf 10%.



In Deutschland sieht es kaum besser aus. Hier wird für den Monat August von einer Inflationsrate von 3,9% ausgegangen.

