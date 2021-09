Nach dem enttäuschenden Arbeitsmarktbericht aus den USA ist es mit der sommerlichen Lethargie am deutschen Aktienmarkt zunächst vorbei. In der neuen Woche könnte die EZB-Sitzung für Bewegung der Aktienkurse sorgen. Einige Experten rechnen mit Aussagen über ein nahendes Ende der Corona-Hilfen. Unternehmensseitig ist bis auf die Index-Reform recht wenig los. Der Wochenausblick. Der DAX rutschte am Freitag zeitweise unter 15.700 Zähler, schloss dann bei 15.781 Punkten. Auf Wochensicht ergibt sich damit ...

