In Deutschland herrscht vielerorts noch der Irrglaube, dass in Aktien zu investieren nur etwas für vermögende Menschen sei. Glücklicherweise nehmen zunehmend mehr Menschen ihre Finanzen in die eigene Hand und investieren ihr hart verdientes Geld in Aktien. Gerade junge Leute sind mittels Internet heutzutage gut informiert und möchten ihr Erspartes sinnvoll anlegen. Angetrieben wird dieser Trend auch von vielen Finanzinstituten und Start-ups, die gezielt für mehr Finanzbildung werben. Bist du noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...