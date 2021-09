Wichtigste Punkte vorab: Kleinanleger haben die Bewertung von AMC auf ein unnormal hohes Niveau getrieben. Das Managementteam hat die Aktien erheblich verwässert und gleichzeitig seine eigenen Aktien in großem Umfang abgestoßen. Es ist unklar, wann und in welchem Umfang AMC wieder rentabel sein wird, was die Aktie sehr riskant macht. Im Jahr 2020 erlebten wir erstmals das Phänomen der "Meme-Aktien": Unternehmen, die sich in einer schwierigen Lage befinden und dennoch das Interesse von Kleinanlegern ...

