Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hält 2.000 und mehr Arbeitsplätze im geplanten Batteriewerk Teslas in Grünheide für realistisch. Entsprechend hoch soll die Förderung ausfallen. Die Angabe der zu erwartenden Arbeitsplätze in Teslas deutscher Batteriefabrik steht unter dem Vorbehalt des "Produkt- und Produktionserfolgs", wie das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWI) dem Tagesspiegel bestätigt hat. Es ist also bloß eine Prognose, allerdings eine, die eine Verdoppelung der bisher erwarteten Zahlen bedeutet. Tesla-Förderung soll abgestimmt und bewilligungsreif...

Den vollständigen Artikel lesen ...