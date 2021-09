An der Börse kühlt sich die Stimmung ab. Der DAX stagniert schon seit Monaten. Lange hat man den Anlegern Wirtschaftswachstum in Aussicht gestellt, das sich nun doch nicht einfinden will. Gebetsmühlenartig hat man den Anlegern die Inflation als vorübergehend verkauft, die sich nun doch als hartnäckig erweist. Jetzt trüben sich auch die Konjunkturdaten ein und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...