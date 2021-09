Siemens - Milliardenauftrag als Breakout-Katalysator der Aktie des Industriekonzerns?

Breakout Trading-Strategie

Symbol: SIE ISIN: DE0007236101



Rückblick: Siemens ist weltweit aktiv und setzt schwerpunktmäßig auf intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen sowie Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie. Nach einer leicht abwärts gerichteten Seitwärtsphase konnte die Siemens-Aktie den gleitenden Durchschnitt EMA-50 wieder zurückerobern. Bei 144 EUR hat sich ein Widerstand gebildet.

Meinung: Erst kürzlich hat sich die Siemens-Tochterfirma Siemens Mobility einen milliardenschweren Großauftrag gesichert. Um 3,8 Milliarden Euro baut Siemens Mobility in Ägypten ein 660 Kilometer langes Eisenbahnnetz für Hochgeschwindigkeitszüge zwischen dem Mittelmeer und dem Rotem Meer. Die Aktie notiert aktuell über den beiden wichtigen gleitenden Durchschnitten EMA-50 und EMA-20. Es hat sich in den letzten Wochen eine Base ausgebildet. Wenn es die Bullen ernst meinen, könnten wir in den nächsten Tagen einen Breakout über die Marke von 144 EUR sehen.

Chart vom 03.09.2021 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 142.52 EUR



Setup: Wenn die Siemens-Aktie den Widerstand bei 144 EUR überwinden kann, könnte die Eröffnung eines Long-Trades aussichtsreich sein. Die Position ließe sich nach dem Einstieg unter der Base, unter dem EMA-50, absichern.

Meine Meinung zu Siemens ist bullisch



Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell Positionen in SIE



Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter folgendem Link abrufen können

https://ratgebergeld.at/disclaimer/