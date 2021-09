Politik/Afghanistan (ots) - Auch in Deutschland sind die Zeiten des Willkommens vorbei. Eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov zeigt, dass die Deutschen gespalten sind: 46 Prozent sind gegen die Aufnahme einer größeren Zahl von Flüchtlingen aus Afghanistan, 47 Prozent sind dafür. Aber auch die Befürworter stellen Bedingungen. Jeder Vierte will, dass Deutschland nur dann Afghanen aufnimmt, wenn dies auch anderen EU-Staaten tun. Doch die EU hat keine gemeinsame Strategie und verfolgt längst einen anderen Weg: Mit viel Geld und Zureden sollen die Menschen in der Region gehalten werden. Dort sehen sie sich elenden Zuständen ausgesetzt. Der Drang zur Flucht wird bestehen bleiben.



