Sachsen-Anhalt/Politik (ots) - Im Landesverband gibt es also eine gravierende Leerstelle. Diese dürfte noch schmerzlicher deutlich werden, sollte es dem SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz bei der Bundestagswahl gelingen, seinen Umfragen-Höhenflug in Wählerstimmen umsetzen. Zweifellos profitiert die SPD in Berlin von der schwachen CDU-Kampagne. Aber Scholz hat auch von Anfang an jenes unerschütterliche Selbstbewusstsein ausgestrahlt, ohne das ein Wahlsieg unmöglich ist. Eine solche Person hat die SPD in Sachsen-Anhalt derzeit nicht im Angebot. Sie ist eine Partei ohne Vision.



